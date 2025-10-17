Konya'da Kundaklama İddiasıyla 1 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir ev ve iş yerinin 10 dakika arayla yanması olayında gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Beyşehir Antalya çevre yolu üzerindeki iş yeri ile Evsat Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Antalya çevre yolunda faaliyet gösteren 3 bin metrekarelik açık, 750 metrekarelik kapalı alana sahip prefabrik konteyner evlerin üretiminin yapıldığı İ.D.'ye ait atölyede, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Bu yangından yaklaşık 10 dakika sonra ise Evsat Mahallesi Orhan Özgür Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede de yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki adresteki yangını da söndürürken, üretim atölyesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 3 buçuk milyon liralık zarar oluşarak iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Diğer yangının adresi olan dairede ise dış kapı yanarak zarar oluştu. Meydana gelen yangınların kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimalini üzerinde duran polis, çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonrası, yangının atölyede farklı noktalara benzin dökülerek gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüphelinin yangınları ise yanında götürdüğü bidon içerisindeki benzini dökerek çıkardığı belirlendi.

Kundaklama iddialarıyla şikayet üzerine gözaltına M.D. isimli şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KONYA