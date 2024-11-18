Konya'da Kumar Operasyonunda 34 Kişiye Cezai İşlem
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis tarafından düzenlenen kumar operasyonu sonucunda 34 kişiye toplam 218 bin 450 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahiplerine ise adli işlem başlatıldı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 34 şahsa 218 bin 450 lira para idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kafe, kahvehane, park ve bahçe denetimlerinde 3 farklı iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 3 iş yerine düzenlenen operasyonlarda kumar oynayan 34 şahsa toplam 218 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi 3 şahsa ise "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken iş yerleri 30 gün faaliyetten men edildi. - KONYA