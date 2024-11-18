Konya'da Kumar Operasyonunda 34 Kişiye Cezai İşlem

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından 3 iş yerine düzenlenen kumar operasyonunda 34 şahsa 218 bin 450 lira para idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kafe, kahvehane, park ve bahçe denetimlerinde 3 farklı iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından 3 iş yerine düzenlenen operasyonlarda kumar oynayan 34 şahsa toplam 218 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi 3 şahsa ise "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatılırken iş yerleri 30 gün faaliyetten men edildi. - KONYA