Konya'da Kullanılmayan Evde Yangın Çıktı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Hankapı Mahallesinde kullanılmayan içerisinde eşya olan müstakil bir evde başladı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının, evdeki elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA