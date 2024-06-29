Konya'da Kozmetik Üretim İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'da kozmetik ürünleri üreten bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, sabah erken saatlerde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir sanayi sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde kozmetik ürünleri üreten bir iş yerinin depo kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükseldi. Yangın ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerine arazözlerle de destek sağlandı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan kimse olmazken soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA