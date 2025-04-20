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Konya'da Kontrolsüz Şerit Değiştiren Otomobilin Sebep Olduğu Kaza KGYS Kamerasında!

Konya'da Kontrolsüz Şerit Değiştiren Otomobilin Sebep Olduğu Kaza KGYS Kamerasında!
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Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolsüz şerit değiştiren bir otomobilin neden olduğu kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kamerasına yansıdı. Kaza sonucunda araçlardaki kişiler yara almadan kurtuldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde kavşaktan dönmek için kontrolsüz şerit değiştiren otomobilin sebep olduğu kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Konya-Ankara Kara yolu Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikameti trafik ışıklarında kavşaktan dönmek için kontrolsüz şerit değiştiren otomobil yoldan gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışma esnasında her iki otomobil savrularak dururken otomobilde bulunan kişiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı ise KGYS kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolsüz bir şekilde dönmek için şerit değiştirmesi, otomobillerin çarpışması ve savrulmaları yer alıyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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