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Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin sürücüsü A.Ç., kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Adana Karayolu üzerindeki Kargacı Mahallesi civarında meydana geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi Kargacı Mezarlığı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 42 APF 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan bir iş yerinin beton bariyerleri üzerinde bulunan tahta paletlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı A.Ç. ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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