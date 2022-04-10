Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı - Haberler

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Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adana- Konya D-330 Karayolu üzerinde Ereğli ilçesi Acıpınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. (31) idaresindeki 06 CKA 331 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin A. ve araçta bulunan Abdul Cabbar E. (42), H.Y. (10), Ayşe Y. (10), F.Y. (17) ve C.H. (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Ereğli, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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