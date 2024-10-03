Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil yol kenarına takla attı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Kulu Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. idaresindeki 34 LN 5912 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına takla atarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü İ.Y., eşi M.Y. ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA