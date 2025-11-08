Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kulu ilçesi Ankara Caddesi Hükümet Binası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan C.G. idaresindeki 06 YDZ 73 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan farklı bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada sür C.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA