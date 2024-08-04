Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bankta Oturan 2 Kişiye Çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bankta oturan 2 kişiye çarptı.

Kaza, ilçeye bağlı 22 kilometre mesafede bulunan Kozanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K.'nın (34) kullandığı Audi marka 06 TEB 34 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak yol kenarında bankta oturan A.K. (72) ile M.K.'ye (68) çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, bankta oturan A.K. ve M.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA