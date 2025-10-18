Haberler

Konya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Öğretmene 229 km/s Hızla Çarpan Araç Sürücüsü Tutuklandı

Konya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Öğretmene 229 km/s Hızla Çarpan Araç Sürücüsü Tutuklandı
Güncelleme:
Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü'ye son sürat hızla çarpan aracın sürücüsü İsmail A., kazanın ardından tutuklandı. Kaza yerindeki güvenlik kameraları, aracın 229 km/s hızla çarptığını kaydetti.

Konya'da kırmızı ışıkta beklerken arkadan son sürat gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Mevlüt öğretmenin otomobiline çarpan aracın hızının 229 kilometre olduğu ortaya çıktı. Çarpan araç sürücüsü ise ifadesinde, "Aracın bu hıza nasıl çıktığını hatırlamıyorum" dedi.

Kaza, 3 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma namazına gitmek için yola çıkan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nde görevli kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı Hyundai otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki 42 AIT 900 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak hurdaya döndü. Kazada 2 çocuk babası Mevlüt Külcü hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta beklemesi, arkadan son sürat gelen otomobilin Mevlüt öğretmenin aracına çarparak sürüklemesi yer alıyor.

Otomobil 229 kilometre hıza çıkmış

Mevlüt Külcü'nün hayatını kaybettiği kazaya neden olan sürücü İsmail A.'nın kullandığı otomobilin hızı ise 229 kilometre olarak hesaplandı. Aracın hiç fren izi olmaması nedeniyle Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından kamera kayıtlarına girdiği andan Mevlüt Külcü'nün bulunduğu araca çarptığı ana kadar olan mesafenin 207 metre olduğu belirlendi. İsmail A.'nın kullandığı otomobilin ise 207 metreyi 3,5 saniyede katettiği tespit edilirken, aracın hızının 229 kilometre olduğu hesaplandı.

"Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını bilmiyorum"

Tedavisi tamamlanan sürücü emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Sürücü İsmail A.'nın ilk ifadesinde, "Her zaman hız sınırlarına riayet ettim. Bu şekilde aracımla seyir halindeydim. Sonrasını hatırlamıyorum. Aracımın 229 kilometre hıza nasıl çıktığını da bilmiyorum. Bilmediğim bir sebepten kendimi kaybetmem nedeniyle kazanın meydana geldiğini düşünüyorum. Keşke ben vefat etseydim. Ayağımı frene bile atmamışım, 'Hiç fren izi bile yok' dediler. Ben kendimi kaybetmişim. Böyle bir olaya bilinçli olarak sebebiyet vermem mümkün değildir" dediği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
