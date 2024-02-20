Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen minibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Büyük Hizmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmanlı Caddesi istikametinden Sümeyye Caddesi istikametine seyir halinde olan Sefer Adıgözel (47) idaresindeki 42 PJ 766 Tofaş marka otomobil, Sümeyye Caddesi'nde ışıklı kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen İ.E. idaresindeki 42 C 0226 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan otomobil sürücüsü Sefer Adıgözel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüste bulunan ve hafif yaralanan H.K. ve S.E. de ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan cadde, yapılan incelemenin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA