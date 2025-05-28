Konya'da Kırmızı Işık İhlaliyle Yaşlı Çiftin Ölümüne Yol Açan Feci Kaza

Konya'da Kırmızı Işık İhlaliyle Yaşlı Çiftin Ölümüne Yol Açan Feci Kaza
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Konya'da Kırmızı Işık İhlaliyle Yaşlı Çiftin Ölümüne Yol Açan Feci Kaza
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Konya'da bir kamyonetin kırmızı ışık ihlali sonucu otomobile çarpması sonucu 70 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kırmızı ışık ihlalinde yaşlı çiftin öldüğü feci kaza kamerada

KONYA - Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin otomobile çarpması sonucu yaşlı çiftin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Memleket Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatıp Caddesi istikametine seyir halinde olan kırmızı ışık ihlali yapan Ali B. idaresindeki 34 AP 6806 plakalı kamyonet, Memleket Caddesi Kavşağına geldiğinde Gürbaşak Sokaktan çıkarak caddeye giriş yapmak isteyen Kadir Yıldız idaresindeki 42 Y 5492 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 70 yaşındaki Fatma Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, eşi otomobil sürücüsü Kadir Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokak çıkışındaki trafik ışığının yeşil yanması sonrası Kadir Yıldız idaresindeki otomobilin hareket etmesi, cadde üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan Ali B. idaresindeki kamyonetin otomobile çarpması ve araçların sürüklenmesi yer alıyor. Otomobil ile sokaktan hareket eden traktör üzerinde bulunan kişilerin ise el kol hareketleriyle kamyonet sürücüsüne tepki gösterdikleri görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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