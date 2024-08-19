Konya'da kira meselesi yüzünden çıkan tartışmada baba ve oğul silahla öldürüldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde kira meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada baba ve oğlu iş yerlerinde bir uzman çavuş tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Akşehir Sanayi Sitesinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya üretimi yapan Necati Çınar ile oğlu Yavuz Çınar'ın (30) iş yerine giden Akşehir Cezaevinde görevli uzman çavuş E.K., kira meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucunda baba ve oğlunu silahla vurarak ağır yaraladı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Necati Çınar ve oğlu Yavuz Çınar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ile oğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı E.K. ise olayın ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA