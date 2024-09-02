Üye Girişi
Haberler

Konya'da kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında kafatası ve iskeletler bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında insan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı. Yıkım sırasında su borusu patlaması sonucu bulunan kemikler, incelenmek üzere poşetlere konuldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılan kentsel dönüşüm yıkımı ve temizlik çalışmaları esnasında insan kafatası ve iskeletler ortaya çıktı.

Karapınar'ın Selimiye Mahallesinde Sultan Selim Camii çevresi kentsel dönüşümünde yıkım ve temizlik çalışmaları yaklaşık 3 aydır devam ediyor. Proje çerçevesinde ilgili firma cami çevresindeki ev ve iş yerlerinin yıkımını gerçekleştiriyor. Bir kaç yapının kaldığı bölgede yıkım esnasında su borusu patladı. Durum hemen ekiplere bildirildi. Onarım sırasında ekipler tarafından 3 adet kafatası ile iskeletlere rastlandı. Bunun üzerine adrese polis ekipleri çağrıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kemiklerin bulunduğu alanda güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Çalışma sırasında etrafı açılarak ortaya çıkan kemikler toplandıktan sonra incelenmek üzere poşetlere konuldu. Kemiklerin ne zamana ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar 3-sayfa Güncel Yaşam konya Suç

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi? Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Amed Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Benfica'ya mı gitti? Kerem Aktürkoğlu gitti mi, bonservisi ne kadar? Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 2-3 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Narin Güran olayı! Muhtar neden tutuklandı? Muhtar kim? 2-3 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler!
title