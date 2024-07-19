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Konya'da kenevir tarlasına operasyon: Uyuşturucu ve tarihi obje ele geçirildi

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Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir mısır tarlasına düzenlenen operasyonda, 72 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde, av tüfeği ve tarihi obje ele geçirildi. Operasyon sonucunda tarla sahibi gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekiplerinin bir mısır tarlasına düzenlediği operasyonda, 72 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde, av tüfeği ve tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Kozanlı Mahallesi'nde H.E.'ye ait mısır ekili tarlasında kenevir ekimi yapıldığını belirledi. Yapılan çalışmada şahsın tarlası ile tarla evinde yapılan aramalarda arazide ekili vaziyette 72 kök kenevir bitkisi, 5 bin 200 gram esrar, 2 adet av tüfeği, 32 adet av tüfeklerine ait fişek ve 8 adet tarihi obje ele geçirdi.

Jandarma tarla sahibi H.E'yi gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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