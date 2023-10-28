Konya'da Kayıp Kadını Öldüren Koca Gözaltına Alındı

Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan kadını öldürdüğü belirlenen koca gözaltına alındı. Eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, cesedin atıldığı dağlık alana götürüldü.

Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan kadını öldürdüğü belirlenen koca gözaltına alındı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz'da kocası Tayfur K. (36) tarafından kayıp ihbarında bulunulan Bedriye K'nin (36) bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, bir süre yürüttükleri arama çalışmalarında 3 çocuk annesi kadınla ilgili bir ize rastlamadı.

Bunun üzerine çiftin yakınları, Bedriye K'nin bulunması için bir televizyon programına çıkarak yardım istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katıldığı programda çelişkili ifadeler veren Tayfur K'yi İstanbul'dan Akşehir'e döndüğünde otobüste gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Şüphelinin ifadesinde, Akşehir'deki kiraz tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, olay akşamı eve geldiğinde tartıştıklarını, boğarak öldürdüğü eşinin cesedini otomobiliyle Akşehir-Isparta kara yolundaki dağlık araziye attığını söylediği öğrenildi.

Tayfur K, Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından yer gösterme için cesedin atıldığı dağlık alana götürüldü.