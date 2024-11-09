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Konya'da Kayıp Genç Kız Bulundu

Konya'da Kayıp Genç Kız Bulundu
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıkan 14 yaşındaki Gamze Develi, arkadaşının evinde bulundu. Ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu.

Konya'da kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıkan 14 yaşındaki kız çocuğu, arkadaşının evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde oturan Develi ailesinin 4 çocuğunun en küçüğü olan ve küçük yaşlardan itibaren psikolojik tedavi gören 14 yaşındaki Gamze Develi, dün akşam saatlerinde kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıktı. Kızlarından dün akşamdan beri haber alamayan aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Yapılan çalışma sonrası Gamze Develi arkadaşının evinde bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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