Konya'da Kaybolan 45 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde kaybolan 45 küçükbaş hayvan jandarmanın dron desteği ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Şerefli Mahallesinde M.C. (41) isimli kişi 45 küçükbaş hayvanı otlamaları için araziye bıraktı. Dalgınlığı sebebiyle küçükbaş hayvanları kaybeden M.C., arazinin engebeli olması ve havanın kararması nedeniyle jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri hayvan sahibinden aldıkları bilgiler doğrultusunda kaybolan küçükbaş hayvanları bulmak için dron desteğiyle arazide arama tarama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri kaybolan 45 küçükbaş hayvanı mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otladıkları sırada buldu. Jandarma ekipleri kaybolan hayvanları bir araya toplayıp M.C.'ye teslim etti. - KONYA