Konya'da Kaybolan 15 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki B.İ.'nin bulunması için jandarma, AFAD ve aile üyeleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Dün akşam saatlerinden itibaren başlatılan arama faaliyetlerinde henüz bir sonuç alınamadı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuktan yaklaşık 20 saattir haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesinde ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki B.İ. için arama çalışmaları başlatıldı. Dün saat 16.00'de başlatılan arama çalışmalarına ailesi, mahalle sakinleri, jandarma ve AFAD ekipleri de katılıyor. Yürütülen arama çalışmasında, Asar mevkisindeki dağlık alanda bir bağ evinin önünde motosikleti bulunan kayıp B.İ.'yi arama çalışmalarında kokuya duyarlı jandarma köpekleri de kullanılırken, sabah saatlerine kadar yürütülen çalışmalardan sonuç elde edilemedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
