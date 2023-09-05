Konya'da kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede oturan Ertuğrul Işık (27) ile E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, E.B. yanında bulunan bıçakla Ertuğrul Işık'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. E.B. daha sonra polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Işık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı E.B. emniyete götürüldü. Ertuğrul Işık'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA