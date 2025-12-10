Haberler

Konya'da kasım ayında polis bölgesindeki bin 591 kazada 12 kişi öldü
Konya'da Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, kasım ayında 1.591 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 12 kişi hayatını kaybederken, 1.085 kişi yaralandı.

Konya'da polis sorumluluk bölgesinde, kasım ayında bin 591 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, bin 85 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Kasım Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde kasım ayında toplam bin 591 kaza meydana gelirken, bunlardan 710'u ölümlü-yaralamalı, 881'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bu kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti, bin 85 kişi ise yaralandı.

Konya'da 2025 yılının ilk 11 ayında ise, polis sorumluluk bölgesinde 8 bin 689 ölümlü-yaralamalı, 9 bin 277 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 104 kişi hayatını kaybederken, 12 bin 959 kişi yaralandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
