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Konya'da karpuz yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, karpuz yüklü kamyon devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada kamyonda maddi hasar meydana gelirken, yüklü karpuzlar da etrafa saçıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesi yakınlarında karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Konya Afyonkarahisar Kara yolu Akşehir ilçesi Değirmenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan M.E.A. idaresindeki 63 EL 511 plakalı karpuz yüklü Ford marka kamyon, Değirmenköy kavşağına geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü M.E.A. yaralanırken, kamyonda maddi hasar meydana geldi, yüklü karpuzlar etrafa saçıldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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