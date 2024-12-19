Üye Girişi
Haberler
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin'in Esad için koyduğu yasaklar öyle böyle değil
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici

Konya'da Kargo Minibüsü Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı

Konya'da Kargo Minibüsü Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan bir kargo minibüsü yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan kargo minibüsü yol kenarında bulunan kanala yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücü yaralandı.

Kaza, Konya Adana Kara yolu üzeri Kuzucu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. (31) idaresindeki 42 AJF 238 plakalı kargo minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan kanala düştü. Kazada yan yatan araç sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Netanyahu'nun hedefindeki yeni ülke
img

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
img

Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Son Dakika Haberleri

TRT 1 canlı maç izle! CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Tottenham Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tottenham Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.