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Konya'da Kardeşler Arasında Kavga: Bir Çocuk Bıçaklandı

Konya'da Kardeşler Arasında Kavga: Bir Çocuk Bıçaklandı
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Konya'da 10 ve 12 yaşındaki kardeşler arasında çıkan kavgada 12 yaşındaki H.K. bıçakla yaralandı. Olay sonrası H.K. hastaneye kaldırılırken, M.K. gözaltına alındı.

Konya'da 10 ve 12 yaşlarında iki kardeş arasında çıkan kavgada bir çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (10) ve H.K. (12) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçakladı. Ailenin yardımı ile H.K. çevrede bulunan özel sağlık kabinine getirildi. Buradakilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleye sonrasın Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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