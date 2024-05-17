Konya'da kardeş kavgası: Bir kişi abisini bıçakla yaraladı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi tartıştığı abisini bıçakla yaraladı.

Olay, Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y., abisi H.Y.'yi karnından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.Y. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA