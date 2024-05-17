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Konya'da kardeş kavgası: Bir kişi abisini bıçakla yaraladı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı abisini bıçakla yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kişi tartıştığı abisini bıçakla yaraladı.

Olay, Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeş iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y., abisi H.Y.'yi karnından bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.Y. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karapınar Konya 3.Sayfa Güncel Haberler

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