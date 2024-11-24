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Konya'da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu

Konya'da Kar Yağışı Trafik Kazalarına Neden Oldu
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Seydişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Seydişehir-Konya yolu ise yoğun tipi sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Konya'yı etkisi altına alan kar yağışı Seydişehir'de de akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bozkır kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 42 AZT 667 plakalı otomobil ile V.A. idaresindeki 42 BV 520 plakalı otomobil kar nedeni ile kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada 42 BV 520 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan K.E.A. ve E.B.A. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seydişehir-Konya yolu trafiğe kapatıldı

İlçede etkili olan kar yağışı trafikte de aksamalara neden oluyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken Seydişehir-Antalya ve Seydişehir-Konya Karayolu'nda da kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Karayolları ekipleri yolları trafiğe açık tutabilmek için aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, Seydişehir-Konyayolu yoğun tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı, araçlar ise ilçedeki tesislere yönlendiriliyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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