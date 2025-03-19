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Konya'da Kar Yağışı Başladı, Tedbirler Alındı

Konya'da Kar Yağışı Başladı, Tedbirler Alındı
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Konya'da meteorolojinin uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehirlerarası karayollarında tipi şeklinde etkili oldu. Polis, araç sürücülerini uyararak gerekli tedbirleri aldı.

Konya'da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı başladı. Kar, Konya'nın bazı şehirlerarası karayollarında yer yer tipi şeklinde etkili olurken, polis ekipleri de tedbirlerini artırdı.

Konya'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı şehirlerarası kara yollarında yer yer tipi şeklinde etkili olurken, polis ekipleri de tedbirlerini aldı. Saat 09.40 itibariyle Konya Afyonkarahisar Kara yolu kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle il merkezinden Sarayönü yol ayrımına kadar karayolları ekiplerinin gerekli çalışmaları yapması için tüm araçlara trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri Konya şehir merkezi çıkışında tedbir alarak araç sürücülerine uyarılarda bulundu. Karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yol saat 10.15 itibariyle ulaşıma açıldı.

Ekiplerin çalışması sırasında yolun ulaşıma kapatıldığı kavşakta bekleyen sürücüler ise kar yağışından oldukça memnun olduklarını söyledi. Polis ve karayolları ekiplerinin şehirlerarası yollarda kontrolleri devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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