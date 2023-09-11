Konya'da Kamyonetin Kasasında Baretli Kişilerin Oyunu Kameraya Yansıdı

Konya'da seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan baretli 3 kişinin oynadığı anlar arkadan gelen araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Oynarken bareti uçan bir kişi ise yeni baret takarak oynamaya devam etti.

Konya'da seyir halindeki kamyonetin kasasında bulunan baretli 3 kişinin oynadığı anlar arkadan gelen araçtakilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Oynarken bareti uçan bir kişi ise yeni baret takarak oynamaya devam etti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde seyir halinde kamyonetin kasasında bulunan kafalarında baret bulunan 3 kişi oynamaya başladı. Caddede seyir halinde olan diğer sürücüler ise cep telefonu kamerası ile bu anlara kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, baretli kişilerin oynaması, oynayanlardan birisinin baretinin rüzgardan uçması, tekrar baret takarak oynamaya devam etmesi yer alıyor. Kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor. - KONYA