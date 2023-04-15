Konya'da kamyonet yayalara çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde caddeden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çift kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Seyit Harun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 10 SN 962 plakalı kamyonet, caddeden yolun karşısına geçen M.Ç. ve eşi A.Ç.'ye çarptı. Kazada yaşlı çift ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaşlı çift, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA