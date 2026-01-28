Haberler

Kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasına daldı: 2 yaralı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca dalan hız yapan bir kamyonet sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'da hızlı gelen kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen 7 aracın arasına dalması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 AOU 164 plakalı kamyonet hızla ilerlerken kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, caddede güvenlik önlemi alırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Aracıyla kırmızı ışıkta beklerken arkadan çarptıklarını belirten Onur Erdoğan, "Biz ilk Şahin'i gördük, daha sonra fark ettik ki arkadaki kırmızı araç Şahin'e vurmuş. Şahin öndeki araca o ona, o ona derken dört araba ilerdeyken bize kadar geldi. Bizde sadece ufak bir tampon kırığı var" dedi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
