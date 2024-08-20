Konya'da kamyonet ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Konya-Ankara Kara yolu TŞOF Tesisleri Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. (37) idaresindeki 27 AIV 849 plakalı kamyonet ile O.A. idaresindeki 34 JP 7183 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonrasında kontrolden çıkan kamyonet yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA