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Konya'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Taraşcı yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Aldemir (75) idaresindeki 07 LOF 29 plakalı motosiklet ile M.C. idaresindeki 42 AFK 508 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Aldemir ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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