Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Konya'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı

Konya'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir kamyonetin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Ereğli yolu Hortu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Ereğli ilçesi istikametine seyir halinde olan Y.Ç. idaresindeki 34 N 8577 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Y.Ç. ve yaralanan 2 yolcu sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title