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Konya'da kamyonet devrildi, 2 kişi yaralandı

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Konya Beyşehir Kara yolunda meydana gelen kazada kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu sıkışarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'da kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Beyşehir Kara yolunun Altınapa Barajı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.E. yönetimindeki kamyonet, Derbent yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yan yattı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.E. bulundukları yerde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından yapılan çalışmayla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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