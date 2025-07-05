Konya'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da Kamyonet Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, iki kişi yaralandı. Kaza, Karapınar - Konya kara yolunda meydana geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolünden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar - Konya kara yolu Merdivenli mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Konya istikametine seyir halinde olan Uğur K. idaresindeki 27 RM 919 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde araçta yolcu olarak bulunan Gülizar Keçel'in, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ve diğer yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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