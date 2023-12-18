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Konya'da kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Katır Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kulu istikametine seyir halinde olan A.Ö. (56) idaresindeki 58 DN 164 plakalı otomobil, arka ışıklarının yanmadığı iddia edilen plakası alınamayan kamyonun kasasına arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken kamyon olay yerinden kaçtı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazaya karıştıktan sonra kaçan kamyon sürücüsünün bulunması yönünde çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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