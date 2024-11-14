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Konya'da Kamyon Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Konya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkan bir kamyon, karşı şeritteki başka bir kamyonla çarpıştı. Kazada 2 sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından trafik akışı tekrar kontrollü olarak açılacak.

Karşı şeride geçen kamyon başka bir kamyonla çarpıştı: 2 ölü

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçerek başka bir kamyonla çarpıştı. Kazada 2 sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Konya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan 42 ASH 729 plakalı süt kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 42 GSB 36 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası Konya istikameti tamamen trafik akışına kapandı. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi morga kaldırıldı. Yapılan çalışma sonrası kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar kontrollü olarak açılacağı öğrenildi.

Konya'da Kamyon Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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