Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti

Ünlü türkücü Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
Trump'tan esir takas tehdidi: Gazze konusunda sert bir tavır alacağım

Trump'tan bir tehdit daha: Sert bir tavır alacağım
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Konya'da kadın bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da kadın bıçaklanarak öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadın bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Akşehir Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Dilek Şen (35), henüz öğrenilemeyen bir sebeple B.E. (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. İhbar üzerine adrese gelen ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Dilek Şen'in cansız bedeni nöbetçi savcının incelemelerinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Katil zanlısı B.E.'nin olaydan sonra evden ayrıldığı sonrasında teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
img

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
img

Ünlü türkücü Kahtalı Mıçe hayatını kaybetti
İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor

İki ülkeye sınırı olan köyü uçuracak proje! Sabırsızlıkla bekliyorlar
Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti

Uçakta doğum yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu
Kırmızı kart gören Kaan Ayhan sessizliğini bozdu

Yapılan eleştirilere daha fazla dayanamadı
Devrim Özkan, Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi

Torreira'yı çabuk unuttu! İşte yeni sevgilisi
Emre Belözoğlu'na Adana'da büyük şok

Emre'ye Adana'da büyük şok

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.