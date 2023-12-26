Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 3 Milyon 250 Bin Liralık Ürün Ele Geçirildi
Konya'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçakçılara ait 2 milyon adet doldurulmuş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 28 adet kesilmiş darphane bandrolü ile piyasa değeri 3 milyon 250 bin lira olan gümrük kaçağı kozmetik ürünü, elektronik sigara ve telefon ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı ürünlerin saklandığı tespit edilen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 2 milyon doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 kilogram kıyılmış tütün ve 28 darphane bandrolü ele geçirildi. Ayrıca gümrük kaçağı olan ve sosyal medya üzerinden satıldığı belirlenen 598 kozmetik ürün, 410 elektronik sigara ile 4 cep telefonu bulundu.
Operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.