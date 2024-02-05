Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 2.5 Milyon TL Değerinde Ürün Yakalandı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2.5 milyon lira değerinde ürün yakalanırken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Karatay, Meram ve Selçuklu ilçeleri ve Ereğli'de belirlenen iş yeri ve ikametlere operasyon düzenledi, şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı. Düzenlenen operasyonlarda 41 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 62 adet cep telefonu aksesuarı, 317 adet otomatik tüfek parçası, 690 paket sigara, 6 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 125 adet elektronik sigara ve 22 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2.5 milyon TL olduğu belirlendi. - KONYA