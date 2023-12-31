Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Konya'da polisin yılbaşı öncesinde yaptığı çalışmalar neticesinde 2 bin 745 litre etil alkol, 121 litre kaçak/sahte içki; 780 paket gümrük kaçağı sigara, 101 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron ve çok sayıda kaçak/sahte ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçıların tespitine yönelik Konya merkez ve dış ilçelerde yapılan çalışmalar kapsamında toplamda 43 iş yeri, 5 ev ve 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda içki üretiminde kullanılan 2 bin 745 litre etil alkol, 121 litre kaçak/sahte içki; 780 paket gümrük kaçağı sigara, 101 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 335 paket doldurulmuş sigara, 90 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 3 adet sigara sarma makinesi; 24 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 124 adet aksesuar ele geçirildi.

Öte yandan, KOM ekiplerin silah kaçakçılarına düzenlediği operasyonda ise, 9 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca halkın sağlığını tehlikeye atan sahte/kaçak kozmetik ürün üretici ve satıcılarına yapılan operasyonda 3 bin 287 adet kaçak/sahte kozmetik ürün, 1 adet kozmetik ürün dolum makinesi ve 66 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' muhalefet suçundan gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA