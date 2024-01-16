Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin kaçakçılıklara yönelik düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan kaçak ürün ele geçirilirken, 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Karatay, Selçuklu, Karapınar ve Seydişehir ilçelerinde tespit edilen bazı iş yerleri ve şüpheli araçlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1 adet çekici, 4 bin 870 adet kozmetik ürün, 71 kilogram nargile tütünü, 500 bin adet boş makaron, 276 adet elektronik sigara, 46 adet cep telefonu, 15 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda lazer epilasyon, kompresör, harddisk ve cep telefonu aksesuarı gibi elektronik cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 8 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA