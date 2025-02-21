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Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 7,8 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi

Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: 7,8 Milyon Liralık Ürün Ele Geçirildi
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda toplam değeri 7 milyon 850 bin lira olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi. Operasyonda 5 milyon 900 bin adet boş makaronun yanı sıra sigara ve nargile tütünü gibi ürünler de bulundu. 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'da KOM ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 7 milyon 850 bin lira değerinde gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalar neticesinde 3 iş yeri, 1 depo, 1 araç ve 1 tıra yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 milyon 906 bin 400 adet boş makaron, 13 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 4 bin 40 adet kesilmiş darphane bandrolü, bin 468 paket sigara, 440 kilo nargile tütünü, 350 kilo kıyılmış tütün ve 80 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin piyasa değerinin 7 milyon 850 bin TL olduğu öğrenildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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