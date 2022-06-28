Konya'da kaçak tabanca imalathanesine baskın: 3 gözaltı - Haberler

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Konya'da kaçak tabanca imalathanesine baskın: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Konya'da kaçak tabanca imalathanesine baskın: 3 gözaltı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaçak tabanca imalathanesi olarak kullanılan 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve silah malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kaçak tabanca imalathanesi olarak kullanılan 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca ve silah malzemeleri ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde aldığı bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, Beyşehir'in Yenidoğan Mahallesinde iki farklı ikamette ve merkez Bahçelievler Mahallesindeki bir ikamete baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, üzerinde farklı markaların yazılı olduğu 7,65 ve 9 mm çapında 37 tabanca ve bu tabancalara ait 30 adet şarjör, 67 tabanca şarjörü, 61 adet tabanca mermisi, 678 adet tabanca üretiminde kullanılan çeşitli silah parçaları, tabanca imalatında kullanıldığı değerlendirilen 66 namlu açmada kullanılan araba subabı, 1 kriko, 1 tezgah matkap, 2 küçük matkap, 1 metal kesme tilki kuyruğu, 1 gravür makinesi, 2 mengene, 3 çekiç, 1 testere ucu, 1 alyan takımı, 11 matkap ucu, 4 ege, 17 spiral ucu, 2 karga burnu, 1 ıspartula ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. H.S. ve A.D. isimli şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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