Konya'da kaçak silah operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin kaçak silah sevkiyatına yönelik düzenlediği operasyonlarda 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, çok sayıda tabanca şarjörü ve tabanca parçası ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde polis ekiplerinin kaçak silah sevkiyatına yönelik düzenlediği operasyonlarda 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, çok sayıda tabanca şarjörü ve tabanca parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Beyşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri silah kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine 1 kargo firmasına operasyon düzenledi. Ekipler 20 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi. Kargo gönderisini yaptığı belirlenen şüphelinin iş yerine de ekipler tarafından operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 301 adet ucu açılmış tabanca namlusu, 44 adet tabanca şarjörü ve 620 adet tabanca parçası ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve silah parçalarının şehir dışına gönderilmek üzere olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA