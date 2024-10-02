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Konya'da Kaçak Kol Saati Operasyonu: 88 Saat Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak Kol Saati Operasyonu: 88 Saat Ele Geçirildi
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Konya'nın Karapınar ilçesinde jandarma ekipleri, kaçakçılara yönelik düzenledikleri operasyonda 88 adet gümrük kaçağı ve faturasız kol saati ele geçirdi. Olayla ilgili olarak R.U. gözaltına alındı ancak mahkemece serbest bırakıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 88 adet gümrük kaçağı ve faturasız kol saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar ilçesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede istihbari çalışmalar neticesinde R.U.'nun Konya'dan ilçeye gümrük kaçağı/faturasız lüks markalara ait kol saati getireceği bilgisine ulaşıldı. İlçe girişinde durdurulan R.U.'nın üst ve aracında yapılan aramada farklı markalara ait 88 adet gümrük kaçağı/faturasız kol saati ele geçirilirken R.U. gözaltına alındı. Gözaltına alınan R.U. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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