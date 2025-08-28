Konya'da Kaçak Kıyılmış Tütün Operasyonu: 520 Kilo Ele Geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, Ereğli ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda, Adıyaman ilinden Konya'ya kaçak kıyılmış tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan takip ve kontrollerde, iki ayrı otobüsün bagaj kısmında toplam 19 çuvalda 520 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen tütüne el koyarken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KONYA