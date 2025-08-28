Konya'da Kaçak Kıyılmış Tütün Operasyonu: 520 Kilo Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak Kıyılmış Tütün Operasyonu: 520 Kilo Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, Ereğli ilçesinde iki otobüsün bagajında toplam 520 kilo kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç ve suçluluk faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, Ereğli ilçesinde kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sonucunda, Adıyaman ilinden Konya'ya kaçak kıyılmış tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan takip ve kontrollerde, iki ayrı otobüsün bagaj kısmında toplam 19 çuvalda 520 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen tütüne el koyarken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıllardır konuşulan Hal Kanunu taslağı, 1 Ekim'de Meclis'e geliyor

Yıllardır konuşuluyordu! 1 Ekim itibarıyla Meclis'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.