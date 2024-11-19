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Konya'da Kaçak Gübre Operasyonu: 30 Ton Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak Gübre Operasyonu: 30 Ton Ele Geçirildi
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Konya'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Adana'dan gelen ve sahte belgelerle satılan toplam 30 ton gübre ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Konya'da jandarma ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda toplam 1 milyon 100 bin lira değerinde 30 ton gübre ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; Hüyük ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Hüyük ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Adana yöresinden kaçak ve bandrolsüz gübre getirerek vatandaşlara sattığı değerlendirilen 1 şahsın 4 kişiye gübreyi sattığı belirlenirken, bu şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda toplam 30 ton gübre ele geçirildi. Hüyük İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yapılan analiz sonucunda gübrenin ve barkod numarasının sahte olduğu tespit edilirken, ele geçirilen gübrenin yaklaşık değerinin yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanırken, şüpheli şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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