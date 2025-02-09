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Konya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 124 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak Alkol Operasyonu: 124 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Konya'da düzenlenen operasyonda 124 litre etil alkol ve 26 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 124 litre etil alkol ve 26 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve sahte içkiye yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada buzdolabı ve mutfaktaki çeşitli yerlerde su şişeleri ve bidonlar içerisinde 124 litre etil alkol ve 26 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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